U19 Kadın Milli Takımı, özel maçta Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan karşılaşmada Ay-Yıldızlılar'ın gollerini 44. dakikada Lina Titiz, 87. dakikada İlayda Cansu Kara ve 89. dakikada Beyza Semercioğlu attı. İki takım 17 Eylül'de İstanbul'da bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Stat: Riva 3 No'lu Saha

Hakemler: Melis Özçiğdem, Figen Eleman, Nimet Altunkıran, Cansu Tiryaki

Türkiye: İlayda İçier, Selin Marz (Dk.46 Beyza Semercioğlu), İlayda Cansu Kara, Hiva Lorin Beyaztepe, Rojin Polat (Dk.46 Berfin Elif Ceylan), Lina Titiz (Dk.75 Julia Gökçe Torsell Oğuz), Yaren Sürül (Dk.67 Hümeyra Şanver), Mine Yıldız (Dk.29 Clara Ceren Büyükdağ), Tuana Yılmaz, Tülin Kuyucak (Dk.75 Alara İsabal), Yuna Demir

Azerbaycan: Aytac Feyzullayeva, Fatima Ahmadli, Milana Rahimova, Samira Ashirova (Dk.78 Tuğhba Nur Bozkurt), Fidan Jafarova, Buse Nur Kocabey, Nur Gencay Sheyma (Dk.70 Nurchin Tarverdizade), Ayshan Salamzada, Edanur Mutlu (Dk.83 Nahida Mammadova), Khanım Asadova, Aytac Mirzayeva (Dk.26 Fatimayi Zehra Hüseynli)

U19 Kadın Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: İlayda İcier (Hannover 96), Emelie Elinur Claesson (IFK Göteborg), Aylin Nur Yıldırım (Grasshopper Club Zürich)

Defans: Nazlı Örnek ( Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Hiva Lorin Beyaztepe (FC Viktoria 1889 Berlin), İlayda Cansu Kara ( Fenerbahçe A.Ş.), Suhde Nur Arpacı (Dudullu), Almila Dilek Eroktay (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü)Yuna Demir (SV Hegnach), Sıla Besra Tetik (Konak Belediye Spor)

Orta Saha: Tuana Yılmaz (Dudullu), Rojin Polat (SD Raiders FC), Nevcan Keleş ( Trabzonspor A.Ş.), Yaren Sürül (Bayer 04 Leverkusen), Zeynep Ülkü Kahya (Fenerbahçe A.Ş.), Lina Titiz (AS Saint-Priest), Berfin Elif Ceylan (Konak Belediye Spor), Tülin Kuyucak (FC Eindhoven), Hümeyra Şanver (Dudullu), Julia Gökçe Torsell Oğuz (Jitex BK), Selin Marz (TuS Oberpleis), Alara İsabal (Richmond Park FC)

Forvet: Mine Yıldız (Pendik Çamlık Spor), Clara Ceren Büyükdağ (Hannover 96), Beyza Semercioğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Begüm Üresin



