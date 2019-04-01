U19 Kadın Milli Takımımız, 03-09 Nisan 2019 tarihleri arası İngiltere'de oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakalarının hazırlıklarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlar ile tamamlayarak İngiltere'ye gitti. U19 Milliler, Avrupa Şampiyonası Elit Tur ilk maçında 3 Nisan Çarşamba günü İngiltere ile karşılaşacak.
U19 Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosuna şu isimler davet edildi:
Kaleciler:
Bedriye Cam (Şanlıurfa Gençlik Spor), İrem Damla Şahin (Konak Belediye Spor), Zeynep Efsanur Koyun (Karadeniz Ereğli Belediye Spor)
Defans:
Dilan Yeşim Taşkın (SV Horn), Melisa Nilgün Keser (Yeni Mahalle 52 Spor), Ece Tütüncü (Dudullu), Ferda İpek Çevik (Ataşehir Belediye Spor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlık Spor), Kevser Kartal (1207 Antalya Spor Kadın Futbol Kulübü)
Orta Saha:
Cansu Gürel (Konak Belediye Spor), Büşra Kuru (FC Speyer), Helin Ataç (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Elif Keskin (Beşiktaş A.Ş), Seda Nur İncik (1207 Antalya Spor Kadın Futbol Kulübü), Selin Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Leyla İlter (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Dilan Bora (Fomget Gençlik ve Spor)
Forvet:
Şehriban Dülek (Pendik Çamlık Spor), Birgül Sadıkoğlu (Eskişehir Öncü Spor Kulübü), Melike Öztürk (İncirliova Belediye Spor)
Futbol Gelişim Direktörü: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Suat Okyar