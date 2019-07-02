U19 Genç Kızlar Balkan Şampiyonası’nda finaldeyiz

Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da organize edilen 2019 BVA U19 Genç Kızlar Balkan Şampiyonası’nda mücadele eden U19 Genç Kız Milli Takımımız, yarı final maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi.

TVF Youtube’dan kanalından canlı olarak ekranlara gelen mücadelede rakibini 25-15, 25-14 ve 25-13‘lük setlerle 3-0 mağlup eden Millilerimiz, Balkan Şampiyonası’nda finale yükseldi.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Dragan Papovic (Sırbistan), Georgiana Maria Iatan (Romanya)

TÜRKİYE: Eylül, Yaprak, Yaren, Elif Sude, Zeynep, Zeynep Sude, Simay (L) (Melis, Aysun)

KARADAĞ: Tusevljak, Djurovic, Susic, Burzanovic, Carapic, Vukcevic, Pejovic (L) (Simun, Uskokovic, Miljanic (L), Markovic, Tvrdisic)

SETLER: 25-15, 25-14, 25-13

SÜRE: 1 saat 11 dakika (23′, 26′, 22′)

U19 Genç Kızlar Balkan Şampiyonası’ndaki diğer yarı final mücadelesinde ise; Sırbistan, Romanya’yı 25-17, 26-24 ve 25-22‘lik setlerle 3-0 mağlup ederek finale yükseldi ve Türkiye’nin rakibi oldu.







