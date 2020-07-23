U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipler belli oldu

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek Türkiye’nin grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

23 Temmuz 2020, Perşembe 22:01 Son Güncelleme:
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U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipler belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, CEV’in Lüksemburg’da bulunan merkez binasında gerçekleştirilen kura çekiminde 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, 2. Grup’ta organizasyonun ev sahiplerinden Hırvatistan’ın yanı sıra Rusya, Almanya, Bulgaristan ve Fransa ile eşleşti.

1. Grup’ta ise organizasyonun diğer ev sahibi Bosna Hersek, İtalya, Sırbistan, Slovakya, Belarus ve Polonya yer aldı.

Bosna Hersek ve Hırvatistan’ın 22-30 Ağustos tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonda milli takım, grup karşılaşmalarını Hırvatistan’ın Osijek şehrinde oynayacak.

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