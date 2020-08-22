19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımımız, Bosna Hersek ve Hırvatistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ilk maçında Bulgaristan’ı 3-0 mağlup ederek şampiyonaya galibiyet ile başladı. Millilerimizde Sude 19, İpar 12, Elif Su 11, İlayda 10 sayılık performansları ile galibiyette öne çıkan isimler olurken; onlara Hanife Nur 7, Lila ve Beren ise 2’şer sayıyla katkı sağladı.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN: 3-0

HAKEMLER: Andjelko Popovic (Sırbistan), Rossella Piana (İtalya)

SALON: Nastavno-Sportska Dvorana Gradski Vrt, Osijek

TÜRKİYE: Lila, Sude, İlayda, İpar, Elif Su, Hanife Nur, Gülce (L) (Aleyna, Beren, Ege Melisa)

BULGARİSTAN: Peychinova, Licheva, Yordanova, Ilieva, Nikolova, Atanasova, Karabasheva (L) (Drumeva,Milanova, Dankinova, Pashkuleva (L), Saykova)

SETLER: 25-22, 25-17, 25-20

SÜRE: 77 dakika (25,26,26)

U19 Genç Kız Milli Takımımız, şampiyonadaki ikinci maçında, 24 Ağustos Pazartesi günü Türkiye saatiyle 18.30’da ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşacak.



