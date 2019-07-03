U19 Genç Kız Milli Takımı Balkan şampiyonu

Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da organize edilen 2019 BVA U19 Genç Kızlar Balkan Şampiyonası finalinde U19 Genç Kız Milli Takımı, rakibi karşısında ilk iki seti 17-25, 21-25 skorla kaybetmesine rağmen kalan setleri 25-20, 25-22, 15-10 skorla kazandı ve turnuvada şampiyon oldu.

Turnuvanın son gününde oynanan üçüncülük maçında Romanya, Karadağ’ı 3-1 mağlup ederken, beşincilik-altıncılık klasman maçında Kosova, Moldova’yı 3-1 yenmeyi başardı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Georgiana Maria Latan (ROM), Yasin İlhan (TUR)

Sırbistan: Veronica Dokic, Rada Perovic, Jovan Mirosavljevic, Miljana Glusac, Vanja Savic, Milica Milunovic (Bojona Gocanin, Isidora Rodic, Tara Taubner, Mina Mijatovic, Ana Marija Jonjev, Jovana Cvetkovic)

Türkiye: Nazlı Eda Kafkas, Derya Cebecioğlu, Yaren Işık, Melis Katipoğlu, Yaprak Erkek, Zeynep Sude Demirel (Simay Kurt, Eylül Karadaş, Merve Atlıer, Elif Sude Erginbaş, Aysun Aygör, Zeynep Uzen)

Setler: 25-17, 25-21, 20-25, 22-25, 10-15

Süre: 2 Saat 18 dakika (26, 29, 31, 33, 19)