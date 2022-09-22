U19 Gelişim Ligleri ve U17 Gelişim Ligleri başlıyor! İşte tarihleri

U19 Gelişim Ligleri, bu sezon U19 Elit A Ligi, U19 Elit B Ligi ve U19 Bölgesel Gelişim Ligi olmak üzere üç kategoride oynanacak ve 1 Ekim 2022 tarihinde müsabakalar başlayacak.

U17 Gelişim Ligleri ise bu sezon U17 Elit A Ligi, U17 Elit B Ligi ve U17 Bölgesel Gelişim Ligi olmak üzere üç kategoride oynanacak ve 1 Ekim 2022 tarihinde müsabakalar başlayacak. Müsabakalar akreditasyon sistemi ile kontrollü bir düzende gerçekleşecek ve Saha Komiseri denetiminde oynanacak.

U19 Elit A-B Ligleri ve U17 Elit A-B Ligleri çift devreli lig usulüne göre, U19 ve U17 Bölgesel Gelişim Ligleri ise gruplarda yer alan takım sayılarına göre 2-3 ve 4 devreli lig usulüne göre Cumartesi günleri oynanacak.

U19 ve U17 Elit A-B Ligleri ile U19 ve U17 Bölgesel Gelişim Ligleri'nin sezon sonrasında oynanacak play-off organizasyonlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.