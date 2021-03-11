U19 Gelişim Ligleri 13 Mart’ta başlayacak

Pandemi nedeniyle 13 Mart 2020’den bu yana oynanamayan Gelişim Ligleri, TFF’nin başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla gerçekleştirdiği iş birliği neticesinde tüm paydaşların sağlığını ön planda tutacak gerekli çalışmaları tamamlamasıyla U19 yaş grubu ile sınırlı olmak üzere yeniden başlayacak. U19 Gelişim Ligleri, bu sezon Süper Lig U19 Ligi ve TFF 1.Lig U19 Ligi olmak üzere iki kategoride oynanacak. Covid-19 Müsabaka Talimatları dahilinde gerekli sağlık ve hijyen koşulları ile test protokol, sayı ve prosedürlerine bağlı kalınarak akreditasyon sistemi ile kontrollü bir düzende gerçekleşecek Süper Lig U19 Ligi 14 Mart 2021, TFF 1. Lig U19 Ligi 13 Mart 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak.

Süper Lig U19 Ligi, tek devreli lig usulüne göre A takım müsabakaları ile ters fikstür şeklinde oynatılarak 20 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Devamında play-off organizasyonu yapılacak. Süper Lig U19 Ligi’nde 4, 7, 9, 12, 15, 18, ve 20. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 1. Lig U19 Ligi, tek devreli lig usulüne göre A takım müsabakaları ile ters fikstür şeklinde oynatılarak 19 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Devamında play-off organizasyonu yapılacak. TFF 1. Lig U19 Ligi’nde 5, 11, ve 14. hafta maçları hafta içi oynanacak.

Süper Lig ve TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligleri’nin sezon sonrasında oynanacak play-off organizasyonlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek. U19 Gelişim Ligleri'nin her müsabakasında Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen sağlık tedbirleri kontrolörleri ve denetçiler, Covid-19 salgını tedbirlerine uyulması konusundaki sürecin yürütülmesini sağlamak için görev yapacak.