U19 Elit Süper Kupa Şampiyonu Galatasaray

Spor Toto Gelişim Elit 19 Yaş Altı Ligi Süper Kupa karşılaşmasında Altınordu’yu 2-1 mağlup eden Galatasaray kupanın sahibi oldu.

02 Haziran 2019, Pazar 22:35
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U19 Elit Süper Kupa Şampiyonu Galatasaray

Elit 19 Yaş Altı Ligi’nin Süper Kupa mücadelesi, ligde A Grubu’nun şampiyonu Galatasaray ve B Grubu’nun şampiyonu Altınordu arasında yapıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın ardından kupayı kaldıran Galatasaraylı futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Bu arada, 2018-2019 futbol sezonunda gruplarını zirvede tamamlayan Altınordu ve Galatasaray’a, müsabaka öncesinde şampiyonluk kupaları 17 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Turhan Sofuoğlu tarafından takdim edildi.

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