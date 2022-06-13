2021-2022 sezonu U18 Türkiye Şampiyonası final müsabakasında Samsun Atakumspor'a 1-0 üstünlük sağlayan Adana Vefaspor, Türkiye birincisi oldu. U18 Türkiye Şampiyonası, 75 ilden 116 takımın katılımı ile 12-15 Mayıs 2022 tarihinde başladı ve 20 grupta 1. Kademe müsabakaları yapıldı. 1. Kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olan 20 takımın katılımıyla 4 grupta 2. Kademe müsabakaları oynandı.

Final müsabakaları, gruplarda birinci olan Atakum Belediyespor (Samsun), Feriköyspor (İstanbul), Selçuklu Belediyespor (Konya) ve Vefa Spor (Adana) takımlarının katılımı ile 11-12 Haziran 2022 tarihlerinde Bolu'da yapıldı.

Bolu Atatürk Stadı'nda Adana Vefaspor ile Samsun Atakumspor arasındaki final müsabakası 1-0 Adana Vefaspor'un galibiyeti ile sonuçlandı. Adana Vefaspor bu sonuçla Türkiye birincisi olurken, Samsun Atakumspor Türkiye ikincisi oldu.

Üçüncülük müsabakasında Feriköyspor'u 4-0 yenen Selçuklu Belediyespor, Türkiye üçüncüsü oldu. Feriköyspor ise şampiyonayı dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakaları TFF Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Eserdi, Samsun ASKF Başkanı Şener Aydın, Adana ASKF Başkanı Ahmet Bozan, Bolu ASKF Başkanı Cemalettin Metin, spor taban birlikleri yöneticileri ve çok sayıda taraftar izledi.