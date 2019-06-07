U18 Milliler’de Beşiktaş farkı

U18 Milli Takımımız, hazırlık turnuvasında karşılaştığı Kırgızistan’ı 1-0’lik skorla mağlup ederken, Beşiktaş Akademisi maça damgasını vurdu.

Kadroda Siyah- Beyazlılar’dan tam 8 isim forma giyerken, oyuncular şöyle: Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Halil Duman, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, İlkay İşler, Oğuzhan Akgün ve Adilet Kanybekov.

Kıran kırana geçen 90 dakikada maçın adamı Kerem Kalafat seçilirken, Beşiktaş’ın genç yıldızı, “Türkiye forması altında bunu başarmak benim için gurur verici. Tüm arkadaşlarım çok güzel bir maç çıkardı” dedi.