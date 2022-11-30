U18 Milli Takımı, Antalya'da özel maçta karşılaştığı Özbekistan ile 0-0 berabere kaldı. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı. U18 Milliler, 26 Kasım Cumartesi günü oynadığı ilk maçı 3-0 kazanmıştı.
Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi
Hakemler: Halim Kolancı, Hakan Erdaş, Duygu Kabataş, Berkan Güler
Türkiye: Arif Şimşir (Dk.46 Deniz Ertaş), Berkay Yılmaz (Dk.90 Muhammet Enes Şebelek), Hasan Berat Kayalı, Diren Dağdeviren (Dk.46 Furkan Yöntem), Baran Ali Gezek (Dk.46 Emirhan Kayar), Halil Özdemir (Dk.46 Alihan Gümüş) , Can Yılmaz Uzun, Murat Çalışcı (Dk.46 Efe Arda Koyuncu), Mert Ahmet Erkan (Dk.71 Muhammet Eren Arıkan), Fahri Kerem Ay (Dk.36 Emre Topçu), Batuhan Yavuz (Dk.71 Ali Turap Bülbül)
Özbekistan: Maksim Murkaev, Abdulloh Omonaliev, Mukhammadali Zokhdov, Ravshan Khayrullaev, Saidumar Saidnurulaev, Mukhammadali Lirinbaev (Dk.63 Alisher Muminov), Murod Komilov, Ruzimboy Feyzullaev, Haydarov Abdugofur (Dk.78 Timur Odilov), Narimonliev Akhmadonov, Rustam Fomin
U18 Milli Takımı'nın Özbekistan maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:
Kaleciler: Tyler Doğan (Holstein Kiel), Arif Şimşir (Altınordu), Deniz Ertaş (Arabam.com Konyaspor)
Defans: Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Selçuk Rinal (FC St. Pauli), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK), Batuhan Yavuz (MSV Duisburg), Arda Deniz Yavaş ( Galatasaray A.Ş.), Bartu Ermiş (Sarıyer), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.)
Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim), Emre Topçu (Drogheda United FC), Furkan Yöntem (Altınordu), Mert Ahmet Erkan (BV De Graafschap), Fahri Kerem Ay ( Beşiktaş A.Ş.), Arda Süne (1. FC Köln), Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor), Muhammet Enes Şebelek (Çaykur Rizespor A.Ş.), Berkant Çekiç (Corendon Alanyaspor ), Emirhan Kayar (Galatasaray A.Ş.)
Forvet: Can Yılmaz Uzun (1. FC Nürnberg), Halil Özdemir (KV Mechelen), Alihan Gümüş (Sakaryaspor A.Ş.)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Soykan Başar