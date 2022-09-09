U18 Milli Takımı'nın 22-26 Eylül 2022 tarihleri arasında Bursa'da oynayacağı U18 Hazırlık Turnuvası maçları aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 16 Eylül 2022 Cuma günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
U18 Milli Takımı'nın U18 Hazırlık Turnuvası aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (Arabam.com Konyaspor ), Arif Şimşir (Altınordu)
Defans: Arda Berk Özüarap ( Beşiktaş A.Ş.), Kaan Berk Bengi (FC Bayern München), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Ali Yeşilyurt ( Galatasaray A.Ş.), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Batuhan Yavuz (MSV Duisburg), Efe Sarıkaya (Altay), Selçuk Rinal (FC St. Pauli)
Orta Saha: Muhammed Semih Kocatürk (Arabam.com Konyaspor), İzzet Furkan Malak (Göztepe A.Ş.), Berkay Atay (Göztepe A.Ş.), Fahri Kerem Ay (Beşiktaş A.Ş.), Arda Süne (1.FC Köln), Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor), Emir Bars (PSV Eindhoven), Emirhan Kayar (Galatasaray A.Ş.), Yağız Gül (Kocaelispor), Emre Uzun (Fraport TAV Antalyaspor)
Forvet: Fırat Alpsoy (Karlsruher SC), Muhammed Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir FK), Yusuf Talga (Altınordu)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Soykan Başar