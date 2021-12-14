U18 Milli Takımı'nın 18 Aralık Cumartesi gününe dek Antalya'da yapacağı hazırlık kampı başladı. 12 Aralık Pazar akşam saatlerinde toplanan U18 Milli Takımı, antrenmanlarını Side Star Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriyor.
U18 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Mustafa Çalışkan (Altay), Efe Doğan (Bucaspor 1928), Kaan Çinkaya (MKE Ankaragücü)
Defans: Berke Kılıç (Altınordu), Egemen Tutar ( Beşiktaş A.Ş.), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş A.Ş.), Kerem Kök ( Bursaspor ), Eren Tunalı (Bursaspor), Yaşar Kavas (İttifak Holding Konyaspor), Ali Şahin Yılmaz ( Trabzonspor A.Ş.)
Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş A.Ş.), Necati Bilgiç (Beşiktaş A.Ş.), Adem Metin Türk (Bodrumspor A.Ş.), Habib Biçer (Bodrumspor A.Ş.), Teoman Gündüz (Hertha BSC), Mehmet Ali Büyüksayar (Karatay Termal 1922 Konyaspor), Ozan Suncak (Sandhausen), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor A.Ş.)
Forvet: Cemal Azad Demir (Beşiktaş A.Ş.), Emirhan İlkhan (Beşiktaş A.Ş.), Berzan Polat (Luzern), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Mehmet Hacıoğlu