U18 Milli Takımı'nın 25 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Cezayir'de katılacağı 19. Akdeniz Oyunları'nın aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 19 Haziran 2022 Pazar günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Cezayir'in Oran şehrinde düzenlenecek oyunlarda Milliler, B grubunda İtalya, Portekiz ve Yunanistan ile mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, bir üst tura yükselecek. Maç programı ilerleyen günlerde belirlenecek.

U18 Milli Takımı'nın 19. Akdeniz Oyunları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Jankat Yılmaz ( Galatasaray A.Ş.)

Defans: Eren Tunalı (Bursaspor), Emir Ortakaya ( Fenerbahçe A.Ş.), Emir Tintiş (Galatasaray A.Ş.), Mehmet Enes Gülalan (Karşıyaka), Yaşar Kavas (Konyaspor), Ali Şahin Yılmaz ( Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Sami Satılmış (Altınordu), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Teoman Gündüz (Hertha BSC), Mehmet Ali Büyüksayar (Konyaspor), Devran Şenyurt (SV Höngg), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor A.Ş.)

Forvet: Habib Biçer (Bodrumspor A.Ş.), Melih Bostan (Fenerbahçe A.Ş.), Yunus Emre Kefeli (Modafen), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Mehmet Hacıoğlu