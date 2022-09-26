U18 Milli Takımımız Portekiz karşısında

U18 Milli Takımımız Bursa'da düzenlenen U18 Hazırlık Turnuvası son maçında bugün Portekiz ile karşılaşacak. Minareli Çavuş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Grubun diğer maçında Romanya ile İspanya saat 12.30'da karşı karşıya gelecek.U18 Milli Takımı'nın U18 Hazırlık Turnuvası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (Arabam.com Konyaspor ), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Arda Berk Özüarap ( Beşiktaş A.Ş.), Kaan Berk Bengi (FC Bayern München), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Ali Yeşilyurt ( Galatasaray A.Ş.), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Batuhan Yavuz (MSV Duisburg), Efe Sarıkaya (Altay), Selçuk Rinal (FC St. Pauli)

Orta Saha: Muhammed Semih Kocatürk (Arabam.com Konyaspor), İzzet Furkan Malak (Göztepe A.Ş.), Berkay Atay (Göztepe A.Ş.), Fahri Kerem Ay (Beşiktaş A.Ş.), Mert Erkan (BV De Graafschap), Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor), Emir Bars (PSV Eindhoven), Emirhan Kayar (Galatasaray A.Ş.), Yağız Gül (Kocaelispor), Emre Uzun (Fraport TAV Antalyaspor), Bedirhan Yıldız (Kocaelispor)

Forvet: Fırat Alpsoy (Karlsruher SC), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir FK), Yusuf Talga (Altınordu), Halil Özdemir (KV Mechelen)