U18 Milli Takımımız, Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen U18 Valentin Granatkin Turnuvası üçüncü maçında Tacikistan'ı 5-0 yendi. Karşılaşmada Milli Takımımızın gollerini 15. dakikada İlkay İşler, 39 ve 41. dakikalarda Oğuzhan Akgün, 56. dakikada Burak Yasin Yeşilay ve 90+1. dakikada Muhammet Arslantaş attı. Millilerimizden Fırat Güllü maçın adamı seçildi.

İlk maçında Kırgızistan'ı 1-0 yenen, ikinci maçında Yunanistan ile 0-0 berabere kalan Milli Takımımız, B Grubu'nu lider olarak tamamlayarak yarı finale yükseldi. Millilerin yarı finaldeki rakibi Arjantin oldu. Diğer yarı final ise Rusya ile Rusya-2 arasında 12 Haziran Perşembe günü oynanacak.