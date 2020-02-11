U18 Milli Takımımız, İspanya'da düzenlenen La Manga Turnuvası son maçında Romanya'ya 3-2 mağlup oldu. Milli Takımımızın gollerini 57.dakikada penaltıdan Hakan Yeşil ve 76.dakikada Ali Akman atarken, Romanya'nın gollerini 21 ve 51. dakikalarda Louis Munteanu, 80.dakikada Ianis Stoica kaydetti.

Milli takım daha önceki maçlarında Portekiz’e 4-1 yenilmiş, Norveç’i 2-1 mağlup etmişti.

Stat: La Manga A Sahası

Hakemler: Vitor Ferreira, Kristoffer Gullhav, Runar Langseth, Marius Hansen

Türkiye: Arda Özçimen, Çağtay Kurukalıp, Metehan Baltacı, Eyüp Akcan (Dk.46 Semih Altıkulaç), Erencan Yardımcı (Dk.46 Ali Akman), Mustafa Kapı, Muhammet Akpınar, Taha Erdem Cevahiroğlu (Dk.46 Muhammet Emin Sarıkaya), Hakan Yeşil (Dk.85 Gülhan Üreyen), Muhammet Tunahan Taşçı (Dk.65 Rahmi Salih Kaya), Buluthan Bulut (Dk.65 Bozan Uymaz)

Romanya: Otto Hindrich (Dk.46 Alexandru Tataru), Alexandru Chilili, Stefan Stefanovici, Ionut Mitran, Constantin Grameni, Louis Munteanu, Alexi Pitu (Dk.68 Leon Peto), Florin Balan, Gabriel Buta (Dk.46 Ovidiu Perianu) , Madalin Pascu, Ahmed Bani Mustafa (Dk.73 Ianis Stoica)