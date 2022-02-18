U18 Milli Takımı, Antalya'da hazırlık maçında karşılaştığı Litvanya'yı 3-1 yendi. Sueno Hotels Deluxe Belek sahalarında oynanan maçta Milli Takım 'ın gollerini 20. dakikada Berke Kılıç, 54. dakikada Devran Şenyurt ve 87. dakikada Ali Kılıç atarken Litvanya'nın golünü 17. dakikada Nojus Luksys kaydetti. Milliler'in Litvanya ile 16 Şubat Çarşamba günü oynadığı ilk maç 2-2 eşitlikle sona ermişti.

Stat: Sueno Hotels Deluxe Belek Sahaları

Hakemler: Hakan Yurtseven, Hakan Erdaş, Engin Altınay, Halim Kolancı

Türkiye: Enes Özmen, Muhlis Dağaşan, Emir Tintiş (Dk.83 Kerem Kök), Yaşar Kavas (Dk.83 Muzaffer Anıl Türkmen), Ali Şahin Yılmaz, Devran Şenyurt, Cemal Azad Demir (Dk.46 Demir Ege Tıknaz), Muhammed Pınarcı, Başar Önal (Dk.83 Ali Kılıç), Berke Kılıç (Dk.71 Eren Tunalı), Enis Safin (Dk.52 Habib Biçer)

Litvanya: Rimvydas Kiriejvas, Dziugas Aleksa, Eduardas Jurjonas, Martynas Dziugas (Dk.81 Vilius Butkus), Domantas Sluta (Dk.67 Kajus Bicka), Titas Buzas (Dk.81 Tomas Budrys), Nojus Luksys (Dk.81 Pijus Sudakovas), Nazar Zubkov (Dk.56 Nojus Akinis), Marius Skirmantas (Dk.56 Martin Perveinis), Domas Slendzoka (Dk.56 Tomas Baksys), Eridanas Baguzas (Dk.67 Darius Stankevicius)