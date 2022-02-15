U18 Milli Takımı, Litvanya maçına hazır

U18 Milli Takımı, 16 Şubat Çarşamba günü Antalya'da Litvanya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı. 13 Şubat Pazar akşamı Sueno Hotel Deluxe Belek'te toplanan U18 Milliler, Litvanya ile 16 ve 18 Şubat'ta Antalya'da iki hazırlık maçı oynayacak. Sueno Hotel Deluxe Belek sahalarında oynanacak karşılaşmalar saat 15.30'da başlayacak.

U18 Milli Takımı'nın Litvanya maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Talha Yakın (Bursaspor), Enes Özmen (Eimsbütteler TV), Mehmet Erdoğan (İttifak Holding Konyaspor)

Defans: Muhlis Dağaşan (PSV Eindhoven), Berke Kılıç (Altınordu), Emir Tintiş ( Galatasaray A.Ş.), Eren Tunalı (Bursaspor), Emir Toprak Dinç (Altaş Denizlispor), Kerem Kök (Bursaspor), Egemen Tutar ( Beşiktaş A.Ş.), Ali Şahin Yılmaz ( Trabzonspor A.Ş.), Yaşar Kavas (İttifak Holding Konyaspor), Muzaffer Anıl Türkmen (Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Devran Şenyurt (FC Aarau), Enis Safin (FK Austria Wien), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş A.Ş.), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor A.Ş.), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Necati Bilgiç (Beşiktaş A.Ş.)

Forvet: Ali Kılıç (Yılport Samsunspor), Ahmet Karademir (İttifak Holding Konyaspor), Cemal Azad Demir (Beşiktaş A.Ş.), Habib Biçer (Beyoğlu Yeniçarşı FK A.Ş.), Başar Önal (BV De Graafschap)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Yardımcı Antrenör: Ali Nadir Başkan