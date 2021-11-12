U18 Milli Takımı, Priştine'de hazırlık maçında karşılaştığı Kosova'yı 1-0 mağlup etti. Milli Takım 'ın golünü 81. dakikada Muhammed Mustafa Pınarcı attı. Ay Yıldızlılar, Kosova ile 10 Kasım Çarşamba günü oynadığı ilk hazırlık maçını da 1-0 kazanmıştı.

Stat: FFK Sport Centre

Hakemler: Granit Pacolli, Eris Sekiraqa, Albin Ajvazi, Rrezart Hasani

Kosova: Erjon Mala, David Marku, Leon Zeqiri, Davud Sylaj (Dk.70 Arlind Bardhaj), Diamant Lokaj (Dk.59 Drin Bajraktari), Adonis Milaj (Dk.59 Pellumb Gllogu), Armos Marlaku (Dk.78 Dorentin Gashi), Arjanit Fazlija, Saed Ahmeti (Dk.78 Elion Haxhosaj), Erion Kajtazi (Dk.70 Leon Rashica), Sufjan Aliji (Dk.46 Arjol Bllaca)

Türkiye: Talha Yakın, Muhlis Dağaşan, Yaşar Kavas (Dk.68 Emir Ortakaya), Ali Şahin Yılmaz, Başar Önal (Dk.46 Muhammed Mustafa Pınarcı), Devran Şenyurt, Sami Satılmış (Dk.46 Ulusoy Mert Kabasakal) , Hamza Yiğit Akman (Dk.46 Habib Biçer), Talha Sarıarslan (Dk.46 Eren Tunalı), Ali Kılıç, Emir Tintiş