Milli Takımımızın gollerini 3. ve 64. dakikalarda Fırat Güllü ile 55. dakikada Atakan Gündüz attı.
Millilerimiz turnuvadaki son maçında 15 Aralık 2018 Salı günü TSİ 16:00'te aynı statta ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşacak
Türkiye: Muhammet Taha Tepe (Dk. 73 Canberk Yurdakul), Berk Akdemir (Dk. 73 Kerem Kalafat), Rıdvan Yılmaz (Dk. 73 Yusuf Can Esendemir), Atakan Gündüz (Dk. 86 Işık Kaan Arslan), Erdoğan Kaya, Oğuzhan Akgün (Dk. 73 Oğuzhan Köseoğlu), Muhammet Arslantaş (Dk. 73 Enes Karakuş), Fırat Güllü (Dk. 76 Atalay Yıldırım), Fatih Tultak, Taha Tunç, Barışcan Işık Altunbaş (Dk. 73 Doğukan Efe)
Karadağ: Petar Radulovic, Enis Ljamovic (Dk. 46 Mirko Milikic), Andrej Pupovic, Andrija Krivokapic (Dk. 56 Matija Racic), Novak Vukovic, Ivan Vukcevic, Petar Vukcevic, Ognjen Gasevic (Dk. 56 Andrej Cvijovic), Abdel Osmanovic (Dk. 46 Milan Vukotic), Balsa Dubljevic), Denan Mucic (Dk. 73 Luka Todorovic)
Sarı Kart: Dk. 58 Atakan Gündüz (Türkiye)
U18 Milli Takımımızın Uluslararası Dörtlü Turnuva aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler:
Canberk Yurdakul (Bursaspor), Muhammet Taha Tepe (Altınordu A.Ş.)
Defans:
Atakan Gündüz (Altınordu A.Ş.), Berk Akdemir (Galatasaray A.Ş.), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.), Fatih Tultak (Kardemir Karabükspor), Işık Kaan Arslan (Galatasaray A.Ş.), Kerem Kalafat (Beşiktaş A.Ş.), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Yusuf Can Esendemir (Altınordu A.Ş.)
Orta Saha:
Atalay Yıldırım (Altınordu A.Ş.), Barışcan Işık Altunbaş (Altınordu A.Ş.), Doğukan Efe (Osmanlıspor FK), Fırat Güllü (Galatasaray A.Ş.), Oğuzhan Akgün (Beşiktaş A.Ş.), Oğuzhan Köseoğlu (Ümraniyespor), Taha Tunç (Pendikspor)
Forvet:
Enes Karakuş (Medipol Başakşehir FK), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir FK)
Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Ahmet Ceyhan