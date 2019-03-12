U18 Milli Takımı İrlanda Cumhuriyeti maçları aday kadrosu açıklandı

Aday kadroya davet edilen oyuncular 18 Mart 2019 Pazartesi günü saat 18.00'de Kavacık Limak Eurasia Luxury Otel'de toplanacak.
Kadroya Beşiktaş'tan 3, Fenerbahçe'den 1, Galatasaray'dan 2, Trabzonspor'dan ise 1 futbolcu davet edildi.
U18 Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kale:
Canberk Yurdakul (Bursaspor), Arda Akbulut (Trabzonspor A.Ş.)
Defans:
Atakan Gündüz (Altınordu A.Ş.), Arda Belen Kardemir (Kardemir Karabükspor), Mert Göçkan (Borussia Dortmund), Fatih Tultak (Kardemir Karabükspor), Muharrem Uçar (Göztepe A.Ş.), Işık Kaan Arslan (Galatasaray A.Ş.), Kerem Kalafat (Beşiktaş A.Ş.), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.)
Orta Saha:
Taha Tunç (Pendikspor), Güney Gencel (Galatasaray A.Ş.), Barışcan Işık Altunbaş (Altınordu A.Ş.), Doğukan Efe (Osmanlıspor Futbol Kulübü), Fırat Güllü (Galatasaray A.Ş.), Yusuf Talum (Göztepe A.Ş.), Oğuzhan Akgün (Beşiktaş A.Ş.), Ali Yavuz Kol (Galatasaray A.Ş.)
Forvet:
Burak Yasin Yeşilay (Fortuna Dusseldorf), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir FK), Ege Özkayımoğlu (Göztepe A.Ş.)