U18 Milli Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kaldı

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında U18 Milli Takımımız, İrlanda Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kaldı. İki takım 21 Mart 2019'da yine karşılaşmış ve Türkiye mücadeleyi 4-0 kazanmıştı.

STAT: Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri

HAKEMLER: F.Erdem Akbaş, Berkay Salman, Adem Çelebi

TÜRKİYE: Canberk Yurdakul, Işık Kaan Arslan (Dk.70 Atakan Gündüz), Fatih Tultak, Mert Göçkan (Dk.46 Rıdvan Yılmaz), Güney Gencel (Dk.89 Muharrem Uçar), Arda Belen, Barışcan Işık Altunbaş (Dk.46 Muhammet Arslantaş), Fırat Güllü (Dk.26 Doğukan Efe), Taha Tunç (Dk.85 Altar Han Hidayetoğlu), Oğuzhan Akgün (Dk.70 Muhammed Gümüşkaya), Burak Yasin Yeşilay (Dk.85 Ege Özkayımoğlu).

İRLANDA CUMHURİYETİ: Sean Bohan (Dk.60 Bobby Jones), Jaden Charles (Dk.75 Shadrach Ogie), Adam O'Rielly, Ryan Cassidy, Barry Coffey (Dk.80 Louie Watson), Callum Thompson, Max Murphy, Ray O'Sullivan, Sean Brennan (Dk.83 Ross Tierney), Andrew Spain, Donal Higgins (Dk.89 George Nunn).

Sarı Kart: Dk.74 Ryan Cassidy (İrlanda Cumhuriyeti)