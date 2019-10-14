U18 Milli Takımımız, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Üçlü Turnuva'daki ikinci maçında Çek Cumhuriyeti'ne 3-0 yenildi. Ev sahibi takımın gollerini 43.dakikada Barkov, 53.dakikada penaltıdan Budinsky ve 75.dakikada Aldin attı.Türkiye, turnuvadaki ilk maçında İsveç ile 1-1 berabere kalmıştı.
Stat: Havirov
Hakemler: Radek Dubravsky, Jakub Mojzis, Jakub Bures
Çek Cumhuriyeti: Ondrej Mastny, Sebastian Bohac (Dk.64 David Holoubek), Tomas Hajek (Dk.46 Petr Novacek), Timofej Barkov (Dk.84 Filip Sotornik), Denis Budinsky, Lukas Hajek (Dk.64 Ibrahim Aldin), Jaroslav Harustak (Dk.46 Jacup Tamajka), Frantisek Matys, Filip Slavicek, Filip Sihart (Dk.76 Lukas Galus), Martin Doudera (Dk.84 Daniel Fila).
Türkiye: Arda Özçimen, Rahmi Salih Kaya, Hakan Yeşil, Muhammet Tunahan Taşçı, Erencan Yardımcı (Dk.46 Muhammet Akpınar), Berat Altındiş (Dk.60 Çağatay Kurukalıp), Bozan Uymaz (Dk.46 Muhammed Emin Sarıkaya), Nurettin Korkmaz (Dk.79 Ali Karakaya), Hüseyin Can Bakırsu (Dk.60 Vefa Temel), Tolga Özdemir (Dk.46 Ali Akman), Metehan Baltacı.