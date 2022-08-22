U18 Milli Takımı, Azerbaycan maçları hazırlıklarına başladı

U18 Milli Takımı, 27-30 Ağustos 2022 tarihlerinde Bakü'de Azerbaycan ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı. Günü çift antrenman ile geçirecek olan U18 Milli Takımı, akşam saatlerinde bir antrenman daha gerçekleştirecek. 21 Ağustos Pazar günü toplanan U18 Milliler, 25 Ağustos Perşembe günü karşılaşmaların oynanacağı Bakü'ye gidecek.

U18 Milli Takımı'nın Azerbaycan maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (Arabam.com Konyaspor), Atakan Nuri Ordu ( Galatasaray A.Ş.)

Defans: Efe Sarıkaya (Altay), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Arda Berk Özüarap ( Beşiktaş A.Ş.), Abdullah Emre Oğuz (Excelsior Rotterdam), Ali Yeşilyurt (Galatasaray A.Ş.), Bartu Ermiş (Sarıyer), Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Muhammed Aybar (Yukatel Kayserispor)

Orta Saha: Fahri Kerem Ay (Beşiktaş A.Ş.), Ediz Demirkıran (FC Bayern Munchen), Emre Uzun (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Şenyüz (Galatasaray A.Ş.), Emirhan Kayar (Galatasaray A.Ş.), İzzet Furkan Malak (Göztepe A.Ş.), Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor), Muhammed Semih Kocatürk (Arabam.com Konyaspor)

Forvet: Yusuf Talga (Altınordu), Muhammed Arda Uzun (Corendon Alanyaspor ), Baran Demiroğlu (Galatasaray A.Ş.), Mustafa Sarıgözoğlu (Beşiktaş A.Ş.)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Soykan Başar