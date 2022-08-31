U18 Milli Takımı, Azerbaycan ile 0-0 berabere kaldı

U18 Milli Takımı, Bakü'de hazırlık maçında karşılaştığı Azerbaycan ile 0-0 berabere kaldı. Milli Takımımız Azerbaycan ile Dalga Arena'da karşı karşıya geldi. Azerbaycan Milli Takımı'nda Amin Karayev 65.dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. U18 Milliler, Azerbaycan ile 27 Ağustos Cumartesi günü oynadığı ilk hazırlık maçını 1-0 kazanmıştı.

Stat: Dalga Arena

Azerbaycan: Xayal Farzullayev, Murad Musayev, Hamza Mikayilov, Eshgin Ahmadov (Dk.75 Hacıali Shiraliyev), Samir Aghayev, Edgar Adilxanov, Shahin Shahniyarov, Amin Karayev, Faxri Mammadli (Dk.60 Murad Alakbarov), Sanan Aghalarov, Sadıg Shafiyev (Dk.75 Aghabakır Hashımlı)

Türkiye: Deniz Ertaş (Dk.46 Atakan Nuri Ordu), Bartu Ermiş (Dk.46 Eren Arıkan), Efe Sarıkaya (Dk.46 Abdullah Emre Oğuz), Hasan Berat Kayalı (Dk.85 Ali Yeşilyurt), Muhammed Aybar (Dk.46 Arda Berk Özüarap), Semih Kocatürk (Dk.46 Kerem Şenyüz), İzzet Furkan Malak (Dk.46 Emirhan Kayar), Baran Ali Gezek (Dk.85 Ediz Demirkıran), Emre Uzun (Dk.60 Fahri Kerem Ay), Baran Demiroğlu (Dk.60 Mustafa Sarıgözoğlu), Arda Uzun (Dk.46 Yusuf Talga)

U18 Milli Takımı'nın Azerbaycan maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (Arabam.com Konyaspor), Atakan Nuri Ordu ( Galatasaray A.Ş.)

Defans: Efe Sarıkaya (Altay), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Arda Berk Özüarap ( Beşiktaş A.Ş.), Abdullah Emre Oğuz (Excelsior Rotterdam), Ali Yeşilyurt (Galatasaray A.Ş.), Bartu Ermiş (Sarıyer), Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Muhammed Aybar (Yukatel Kayserispor)

Orta Saha: Fahri Kerem Ay (Beşiktaş A.Ş.), Ediz Demirkıran (FC Bayern Munchen), Emre Uzun (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Şenyüz (Galatasaray A.Ş.), Emirhan Kayar (Galatasaray A.Ş.), İzzet Furkan Malak (Göztepe A.Ş.), Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor), Muhammed Semih Kocatürk (Arabam.com Konyaspor)

Forvet: Yusuf Talga (Altınordu), Muhammed Arda Uzun (Corendon Alanyaspor ), Baran Demiroğlu (Galatasaray A.Ş.), Mustafa Sarıgözoğlu (Beşiktaş A.Ş.)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Soykan Başar