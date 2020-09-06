U18 Genç Erkek Milli Takımımız, İtalya’ya 3-2 mağlup oldu

İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki mücadele eden 18 Yaş Altı Genç Erkek Milli Takımımız, grubundaki ilk maçında 2-0 öne geçtiği mücadelede ev sahibi İtalya’ya 3-2 mağlup oldu. U18 Genç Erkek Milli Takımımız, şampiyonadaki ikinci maçında, 07 Eylül Pazartesi günü Türkiye saatiyle 18.00’da Bulgaristan ile karşılaşacak.

İTALYA – TÜRKİYE: 3-2

HAKEMLER: Tomasz Janik (Polonya), Daniel Apanowicz (Almanya)

SALON: Villa D’Agri Spor Salonu

İTALYA: Orioli, Volpe, Quagliozzi, Porro, Rossi, Boninfante, Laurenzano (L) (Balestra, Zoratti, Turocchio, Staforini, Bonacchi)

TÜRKİYE: Hilmi, Aykut, Yiğit Savaş, Berk, Batuhan, Doğan, Muhammed (L) (Alper, Selman)

SETLER: 28-30, 16-25, 25-14, 25-16, 15-7

SÜRE: 114 dakika (34,22,22,23,13)