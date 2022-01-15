U18 Erkek Milli Takımı, Bulgaristan’ın ev sahipliğinde Sofya’da düzenlenen 2022 CEV U18 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt’taki üçüncü maçında Yunanistan’ı 3-0 mağlup etti ve turnuvadaki ikinci galibiyetine imza attı.

Milli Takım 'da Mert 11, Doğan 10, Taha Berat ve Yiğit Hamza 7, Selim 6, Ünal 5 ve Furkay Eray 1 sayıyla oynadı.

U18 Erkek Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt’taki dördüncü ve son maçında yarın TSİ 18.30’da Romanya ile karşılaşacak.

SALON: Levski

TÜRKİYE: Ünal, Taha Berat, Mert, Doğan, Yiğit Hamza, Selim, Batu Ercan (L) (Emirhan, Tuğrul Mansur (L), Furkan Eray, Özgür, Muharrem)

YUNANİSTAN: Sousouridis, Rousos, Adamos, Nanopoulos, Stathelos, Baloukas (L), Pilitsis (L) (Vezyris, Panagiotou, Gerodimos, Kontostathis)

SETLER: 25-23, 25-13, 25-18

SÜRE: 69 dakika (25′,22′,22′)