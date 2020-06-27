U-18 Kadınlar 2’nci Klasman müsabakaları 26-31 Ocak 2021 tarihleri arasında Kocaeli’nde, U-18 Erkekler 3’üncü Klasman A Grubu müsabakaları ise 29 Mart-4 Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak ev sahipliği konusunda mutlu olduklarını belirterek, “U18 Kadınlar 2’nci Klasman müsabakaları ile geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle iptal edilen U-18 Erkekler 3’üncü Klasman müsabakaları için ev sahipliği başvurusunda bulunduk. Önümüzdeki sezonda bu organizasyonlara ev sahipliği yapacağımız için mutluyuz. Pandemi sürecinde sporcularımıza evlerinde çalışmaları için antrenman programları hazırladık. Normalleşme süreciyle birlikte buza dönüş planlarımızı hayata geçirmeye başlıyoruz. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edip organizasyonlarımızda iyi neticeler almak istiyoruz” dedi.

DHA