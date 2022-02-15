U17 Milli Takımı'nın 22-24 Şubat 2022 tarihlerinde deplasmanda İtalya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 19 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
U17 Milli Takımı'nın İtalya maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Tyler Doğan (Holstein Kiel), Arif Şimşir (Altınordu
Defans: Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül ( Galatasaray A.Ş.), Selçuk Rinal (FC St.Pauli), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Batuhan Yavuz (FC Schalke 04), Kaan Bengi (FC Bayern München)
Orta Saha: Furkan Yöntem (Altınordu), Muhammet Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Emirhan Acar (AKA Tirol), Fahri Kerem Ay ( Beşiktaş A.Ş.), Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor), Berkant Çekiç (Aytemiz Alanyaspor), Emirhan Kayar (Galatasaray A.Ş.), Kenan Yıldız (FC Bayern München), Efe Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher SC), Arda Güler ( Fenerbahçe A.Ş.)
Forvet: Selim Can Sönmez (FC Utrecht), Halil Özdemir (KV Mechelen), Fırat Alpsoy (Karlsruher SC), Emirhan Alperen Yılmaz (Fraport TAV Antalyaspor), Muhammed Yiğit (Lask Linz)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Soykan Başar