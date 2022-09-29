U17 Milli Takımı'nın 13-19 Ekim 2022 tarihleri arasında Bulgaristan'da oynayacağı UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 2 Ekim 2022 Pazar günü saat 15.00'te Antalya The Sense Deluxe Hotel'de toplanacak. 13 grupta ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi dört üçüncü, sıralamada ilk iki sırada bulunan İspanya ve Hollanda ile birlikte 2023 bahar aylarında oynanacak Elit Tur'a yükselecek. Elit Tur'da 8 grup lideri ve en iyi 7 ikinci, ev sahibi Macaristan ile birlikte 2023 Mayıs ayında düzenlenecek UEFA U17 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.

U17 Milli Takımı'nın UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Emir Yaşar ( Beşiktaş A.Ş.), Efe Berat Töruz (Yılport Samsunspor), Onuralp Çevikkan (Altınordu)

Defans: Dennis Çelik (VfL Wolfsburg), Kadir Subaşı ( Galatasaray A.Ş.), Efe Can Mete (Beşiktaş A.Ş.), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Eren Özkul (Brondby If), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Samet Seymen Sargın ( Fenerbahçe A.Ş.), Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Veis Yıldız (FC Bayern München), Berat Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Burak İngenç (Fraport TAV Antalyaspor), Gökdeniz Gürpüz (Borussia Dortmund), Berk Kızıldemir (Galatasaray A.Ş.), Bilal Yalçınkaya (Hamburger SV), Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe A.Ş.), Emre Gökay (Demir Grup Sivasspor)

Forvet: Kebir Ali Canpolat (Eintracht Frankfurt), Recep Yalın Dilek (Galatasaray A.Ş.), Adnan Karahisar (Beşiktaş A.Ş.)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Onur Zayim