U17 Milli Takımı'nın 25-28 Kasım tarihlerinde Antalya'da Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 18 Kasım Cuma günü saat 15.00'te Antalya'da toplanacak.
U17 Milliler'in Almanya maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Emir Yaşar ( Beşiktaş A.Ş.), Kağan Arıcan (Fraport TAV Antalyaspor), Onuralp Çevikkan (Altınordu)
Defans: Dennis Çelik (VfL Wolfsburg), Kadir Subaşı ( Galatasaray A.Ş.), Efe Can Mete (Beşiktaş A.Ş.), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Eren Paşahan (Galatasaray A.Ş.), Eren Özkul (Brondby If), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.)
Orta Saha: Samet Seymen Sargın ( Fenerbahçe A.Ş.), Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Veis Yıldız (FC Bayern München), Ege Arslan (Altınordu), Burak İngenç (Fraport TAV Antalyaspor), Gökdeniz Gürpüz (Borussia Dortmund), İsak Vural (Fenerbahçe A.Ş.), Sercan Demirkıran (Altınordu), Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe A.Ş.), Emre Gökay (Demir Grup Sivasspor)
Forvet: Kebir Ali Canpolat (Eintracht Frankfurt), Recep Yalın Dilek (Galatasaray A.Ş.), Adnan Karahisar (Beşiktaş A.Ş.)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Zeki Önatlı