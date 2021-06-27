Türkiye Badminton Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Badminton Milli Takımı turnuvaya 18 sporcu ile katıldı. Milli badmintoncular, 3 gün süren ve 21 ülkeden 225 sporcunun madalya mücadelesi verdiği turnuvada, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Tek kadınlar kategorisinde; Cansu Erçetin ikinci, Ravza Bodur üçüncü olurken, çift erkekler kategorisinde ise Miraç Kantar ve Anıl Ulaç Atan ikinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Bize bu gururu ve heyecanı yaşatan millilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı’mızın dinletilmesinde emeği geçen tüm milli sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğim. Badmintona desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan’a ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Bünyamin Bozgeyik’e verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eder ve desteklerinin artarak devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

AA