U17 Milli Takımı'nda radikal değişim... 16 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında İsrail'de düzenlenecek olan 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Ay-Yıldızlılar'ın açıklanan turnuva kadrosunda Milli Takım'ın organizasyona gitmesinde büyük rol oynayan önemli isimlerin yer almaması tepki çekti.

Takıma liderlik eden ve kaptanlık pazubandını takan Furkan Yöntem, U17 Milli Takımı'nın en tecrübeli ismi konumunda bulunuyor...

Kaptan kadroda yok!

17 yaş grubunun tüm milli maçlarında görev yapan, takım kaptanlığını üstlenen ve hem tecrübesi hem de oynadığı futbolla parmak ısırtan Altınordu'lu orta saha Furkan Yöntem'in isminin yazmadığı listede skandal sadece bununla kalmadı.

Beşiktaş camiası, Semih Kılıçsoy için büyük umutlar besliyor. 16 yaşındaki futbolcu her kademede skorerliği ile öne plana çıkmayı başardı.

Golcü de liste dışı...

Formasını giydiği milli takımın her kademesinde (U14: 2 maç, 2 gol, U15: 6 maç, 5 gol) golcülüğüyle Kırmızı-Beyazlılar'ı sırtlayan, son olarak da Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 6 maçta 4 gol, 1 asist, 7 hazırlık karşılaşmasında da 5 kez ağları sarsan, Beşiktaş U19'da da 16 yaşında olmasına rağmen 10 golle yıldızlaşan, eleme maçlarının hepsinde kadroda olan Semih Kılıçsoy'un da milli takıma çağrılmaması kafalarda soru işareti bıraktı.

16 yaşındaki Emirhan, Galatasaray A takımıyla da zaman zaman idmanlara çıkıyor. Sarı-Kırmızılı camiada genç futbolcudan beklentiler hayli fazla...

Potansiyel tercih edilmedi

İki isimle birlikte; Galatasaray U19'da süre alan, U17 Milli Takımı'nda da 13 maça çıkan ve kendi yaş grubunda büyük bir potansiyel olarak görülen Emirhan Kayar'ın da listede olmaması dikkat çekti.

Gurbetçiye özel kontenjan!

Teknik direktör Soykan Başar yönetiminde açıklanan kadroda gurbetçi futbolcuların çoğunlukta olduğu, henüz milli formayı giymeyen isimlerin listede yer alıp, Furkan, Semih ve Emirhan gibi as oyuncuların kadroya dahil edilmemesi futbol camiasında tepkiyle karşılandı.

İşte U17 Milli Takımı'nın, açıklanan Avrupa Şampiyonası kadrosu:

Atalay Özçelikli