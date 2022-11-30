U17 Milli Takımımız, Almanya ile 2-2 berabere kaldı

U17 Milli Takımı, Antalya'da özel maçta karşılaştığı Almanya ile 2-2 berabere kaldı. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada Milli Takım'ın gollerini 7. dakikada Emre Gökay ve 84. dakikada Recep Yalın Dilek atarken, Almanya'nın gollerini 50. dakikada Noah Darvich ile 55. dakikada Eliot Bujupi kaydetti. U17 Milliler, Almanya ile 25 Kasım Cuma günü oynadığı ilk maçta da 2-2 berabere kalmıştı.

Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi

Hakemler: İbrahim Güner, Enes Göbüt, Meltem Tarım, Murat Türker Aksu

Türkiye: Emir Yaşar (Dk.46 Kağan Arıcan), Dennis Çelik (Dk.55 Kadir Subaşı), Mertcan Ayhan (Dk.46 Bedirhan Çetin), Kebir Ali Canpolat (Dk.46 Sercan Demirkıran), Ege Arslan (Dk.46 Gökdeniz Gürpüz), Adnan Karahisar (Dk.46 Veis Yıldız), Emre Gökay (Dk.84 Emirhan Arkutcu), Eren Özkul (Dk.55 Oğuzhan Yılmaz), Yasin Özcan (Dk.46 Eren Paşahan), İsak Vural (Dk.55 Recep Yalın Dilek), Burak İngenç (Dk.46 Efe Akman)

Almanya: Max Schmitt, Justin Von Der Hitz, Yannik Dasbach (Dk.46 Divine Dillon Berko), Anas Alaoui (Dk.85 Bilal Yalçınkaya), Michael Scott (Dk.55 Adriano Onyegbule), Jonathan Akaegbobi (Dk.46 Eliot Bujupi), Yannick Mausehund (Dk.85 Paul Scholl), Laurin Preub, Winners Osawe, Oskar Prokopp (Dk.46 Tim Jonas Hoffmann), Elijas Aslanidis (Dk.46 Noah Darvich)

U17 Milli Takımı'nın Almanya maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Emir Yaşar ( Beşiktaş A.Ş.), Kağan Arıcan (Fraport TAV Antalyaspor), Onuralp Çevikkan (Altınordu)

Defans: Dennis Çelik (VfL Wolfsburg), Kadir Subaşı ( Galatasaray A.Ş.), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Eren Paşahan (Galatasaray A.Ş.), Eren Özkul (Brondby If), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Samet Seymen Sargın ( Fenerbahçe A.Ş.), Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Veis Yıldız (FC Bayern München), Ege Arslan (Altınordu), Burak İngenç (Fraport TAV Antalyaspor), Gökdeniz Gürpüz (Borussia Dortmund), İsak Vural (Fenerbahçe A.Ş.), Sercan Demirkıran (Altınordu), Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe A.Ş.), Emre Gökay (Demir Grup Sivasspor)

Forvet: Kebir Ali Canpolat (Eintracht Frankfurt), Recep Yalın Dilek (Galatasaray A.Ş.), Adnan Karahisar (Beşiktaş A.Ş.)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Zeki Önatlı