U17 Milli Takımımız, Ukrayna'da düzenlenen Viktor Bannikov Turnuvası'nda normal süresi 1-1 biten karşılaşmada ev sahibi Ukrayna'yı penaltı atışları sonucunda 6-5 yenerek şampiyon oldu.

Milli Takımımızın golünü 79.dakikada Emin Bayram kaydederken, Ukrayna'nın golünü 39.dakikada Ahmetcan Kaplan kendi kalesine attı. Milli Takımımızdan Ahmet Çağrı Güney turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. Slovakya'yı 2-0 yenen İsrail turnuvanın üçüncüsü oldu. Beşincilik maçında, Belarus Litvanya'yı 3-0 yendi ve turnuvayı beşinci olarak tamamladı. Turnuvanın son sıralama maçında Azerbaycan Litvanya'yı 3-1 yenerek yedinci sırayı aldı. U17 Milli Takımımız, grubunda oynadığı karşılaşmalarda Litvanya ile 1-1 berabere kalmış, Slovakya'yı 3-1 Belarus'u da 2-0 yenmişti.

Stat: Bannikov Stadium

Hakemler: Oleksandr Sakhno, Mykola Kuzmenko, Yiuriy Fedorak, Ihor Bych

Ukrayna: Tymur Puzankov, Vitalii Roman, Mark Mampasi, Maksym Diachuk, Nazar Voloshyn, Stanislav Ursolov (Dk.47 Yevhen Bykov), Maksym Khlan (Dk.59 Artur Mikityshin), Mykyta Kononov (Dk.47 Kiril Popov), Oleksandr Yatsyk, Mykhaylo Khromey (Dk.37 Serhii Lebediev)(Dk.79 Maksym Bomashshuk), Denys Tesliuk (Dk.47 Vasly Tanchak)

Türkiye: Ahmet Çağrı Güney, İsmail Zehir (Dk.41 Selman Faruk Dibek), Bartuğ Elmaz, Tuğbey Akgün, Yiğit Emre Çeltik, Ömer Faruk Beyaz, Abdullah Soğucak, Ahmetcan Kaplan (Dk.55 Abdullah Şahindere), Kadir Arslan (Dk.55 Yusuf Erdem Gümüş), Ahmet Gülay, Emin Bayram

Sarı Kartlar: Vitalii Roman (Dk.25), Kiril Popov (Dk.65)

U17 Milli Takımı'nın Viktor Bannikov Turnuvası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:

Kaleciler: Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Atalay Gökçe (Gençlerbirliği)

Defans: Ahmet Gülay (Beşiktaş A.Ş.), Kadir Arslan (Bursaspor), Emin Bayram (Galatasaray A.Ş.), Yusuf Erdem Gümüş (Galatasaray A.Ş.), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor A.Ş.), Furkan Yaşa (Kasımpaşa A.Ş.)

Orta Saha: Yiğit Emre Çeltik (Altınordu A.Ş.), İsmail Zehir (Galatasaray A.Ş), Abdullah Soğucak (Altınordu A.Ş.), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Ömer Turan Görgüç (Bursaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Bartuğ Elmaz (Galatasaray A.Ş.), Selman Faruk Dibek (Galatasaray A.Ş.), Kaan Öztürk (Fenerbahçe A.Ş.)

Forvet: Efecan Barlık (Medipol Başakşehir FK), Abdulsamet Kaya (Konyaspor)

Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Mehmet Yıldırım