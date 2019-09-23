U17 Milli Takımımız, Letonya'nın ev sahibi olduğu U17 Federasyon Kupası ikinci maçında Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu. Ukrayna'nın gollerini 23.dakikada penaltıdan Mark Mampassi ve 90.dakikada Serhii Lebediev kaydetti. Grubun diğer maçında Letonya, Kuzey Makedonya'yı 3-1 yendi. U17 Milli Takımımız, grubundaki son maçında 25 Eylül 2019 Çarşamba günü Letonya ile karşılaşacak.

Stat: Sloka Stadium Jurmala

Türkiye: Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Gülay, Emin Bayram, Ahmetcan Kaplan, Bartuğ Elmaz, Tuğbey Akgün (Dk.78 Yiğit Emre Çeltik), Abdülsamet Kaya (Dk.46 Selman Faruk Dibek), Ömer Faruk Beyaz, Emre Demir (Dk.85 İsmail Zehir), Kadir Arslan, Abdullah Soğucak

Ukrayna: Tymur Puzankov, Maksym Diachuk, Ihor Horbach (Dk.60 Maksym Khlan), Mark Mampassi, Volodymyr Malenkov (Dk.82 Mykyta Kononov), Artur Mikityshin (Dk.60 Denys Shostak), Vitalli Roman (Dk.70 Vasyl Tanchak), Hlib Savchuk, Bogdan Shubin (Dk.79 Serhii Lebediev), Nazar Voloshyn (Dk.60 Kiril Popov), Oleksandr Yatsyk (Dk.90 Maksym Bomashchuk)