U17 Milli Takımımız, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen UEFA ASSIST U17 Uluslararası Turnuvası'nın ikinci maçında Senegal'e 2-0 mağlup oldu. Senegal'in gollerini 28 ve 32.dakikalarda Souleymane Faye kaydetti. U17 Milli Takımımız, turnuvanın son maçında 26 Eylül 2019 Perşembe günü Guatemala ile karşılaşacak. Ayrıca, karşılaşmayı Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin ile Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ve Genç Milli Takım antrenörleri de tribünden takip etti.

Stat: TFF Riva Tesisleri

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Ali Can Uz, Batuhan Bıyıklı, Arda Terzi

Türkiye: Atalay Gökçe, Yusuf Erdem Gümüş (Dk.90 Doğukan Ünal), Serdar Saatçı, Özgür Deryol, Şener Kaya (Dk.45 Emirhan Delibaş), Ali Alperen Çelik (Dk.80 Kaan Öztürk), Alaattin Mumci (Dk.45 Taha Aydınlı), Anıl Batın Aydın (Dk.45 Fatih Kanber), Hüseyin Biber (Dk.61 Sarper Çağlar), Ömer Turan Görgüç (Dk.61 Efe Mustafa Çetin), Kazımcan Karataş (Dk.80 Abdullah Tazgel)

Senegal: Ousmane Ba, Thibaut Aubertin), Cheikh Mbaye Diouf, Amete Faye, Aliou Badara (Dk.77 Ibrahıma Seck), Boubacar Diallo (Dk.77 Ibrahıma Cissoko), Souleymane Faye (Dk.88 Pape Moussa), Birame Diaw, Issaga Kane, Ngor Faye, Insa Boye