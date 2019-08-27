U17 Milli Takımımız, Viktor Bannikov Turnuvası ikinci maçında Slovakya'yı 3-1 yendi. Milli Takımımızın gollerini 32.dakikada Ömer Faruk Beyaz, 45 ve 80. dakikalarda İsmail Zehir atarken, Slovakya'nın golünü 73. dakikada Christian Veliky kaydetti. Grubumuzdaki diğer karşılaşmada Belarus, Litvanya'yı 1-0 yendi. U17 Milli Takımı, Viktor Bannikov Turnuvası son grup maçında 29 Ağustos Perşembe günü Belarus ile karşılaşacak.

Stat: Borispol Stadium

Hakemler: Artem Mykhayliuk, Yevhen Slusar, Dmytro Stupak, Andriy Goncharuk

Türkiye: Ahmet Çağrı Güney, İsmail Zehir, Abdullah Şahindere, Bartuğ Elmaz, Ömer Faruk Beyaz, Abdullah Soğucak (Dk.55 Selman Faruk Dibek), Kaan Öztürk (Dk.41 Tuğbey Akgün), Abdülsamet Kaya (Dk.41 Ömer Turan Görgüç), Ahmetcan Kaplan, Furkan Yasa (Dk.80 Ahmet Gülay), Kadir Arslan

Slovakya: Filip Balaz, Daniel Szalma, Sebastian Kosa, Thomas Kotlar (Dk.53 Alex Molcan), Rudolf Bozik, Lucas Demitra (Dk.66 Samuel Hason), Daniel Smith (Dk.53 Filip Bobrovsky), Lukas Secansky (Dk.53 Dominik Snajder), Adrian Lehotsky (Dk.75 Vladimir Kanuch), Marian Smatlak (Dk.66 Christian Veliky), Marek Svec (Dk.53 Lukas Fiantok)



