U17 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Kuzey İrlanda'yı 4-0 mağlup etti. Milli Takımımızın gollerini 3 ve 37.dakikalarda Ömer Faruk Beyaz, 34.dakikada Selman Faruk Dibek ve 59.dakikada Ali Sühan Demirel kaydetti.

Grubun diğer maçında İtalya, Lüksemburg'u 6-0 yendi. Ayrıca, karşılaşmayı Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin, Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ve TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber tribünden takip etti.