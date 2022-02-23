U17 Milli Takımı, Mart ayında katılacağı UEFA U17 Avrupa Futbol Şampiyonası Elit Tur maçları öncesi deplasmanda İtalya ile oynadığı özel maçı 1-0 kaybetti. Stadio Daniele Berni'de oynanan maçta İtalya'nın golünü 57.dakikada Ciammaglichella Aaron kaydetti. Milliler, 24 Şubat Perşembe günü İtalya ile bir maç daha oynayacak.

Stat: Stadio Daniele Berni

Hakemler: Daria Di Francesco, Del Santo, Minafra, Fiero

İtalya: Borriello Francesco, Casali Michele (Dk.60 De Zen Riccardo), Milani Alessandro (Dk.60 Piantedosi Alessio), Di Maggio Luca, Comuzzo Pietro, Chiarodia Fabio, Ciammaglichella Aaron, Bolzan Alessandro, Troise Antonio, Marconi Giacomo

Türkiye: Arif Şimşir, Batuhan Yavuz (Dk.46 Ali Turap Bülbül), Kaan Bengi (Dk.72 Muhammed Eren Arıkan), Efe Arda Koyuncu (Dk.72 Selçuk Rinal), Hasan Berat Kayalı (Dk.89 Mertcan Ayhan), Furkan Yöntem (Dk.89 Baran Ali Gezek), Efe Kaan Sihlaroğlu (Dk.89 Berkant Çekiç), Emirhan Kayar (Dk.72 Fahri Kerem Ay), Muhammed Yiğit (Dk.58 Selim Can Sönmez), Emirhan Acar (Dk.46 Halil Özdemir), Fırat Alpsoy (Dk.58 Buğra Yıldırım)

U17 Milli Takımı'nın İtalya maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Dilmen (Medipol Başakşehir FK), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül ( Galatasaray A.Ş.), Selçuk Rinal (FC St.Pauli), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Batuhan Yavuz (FC Schalke 04), Kaan Bengi (FC Bayern München)

Orta Saha: Furkan Yöntem (Altınordu), Muhammet Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Emirhan Acar (AKA Tirol), Fahri Kerem Ay ( Beşiktaş A.Ş.), Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor), Berkant Çekiç (Aytemiz Alanyaspor ), Emirhan Kayar (Galatasaray A.Ş.), Kenan Yıldız (FC Bayern München), Efe Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher SC), Buğra Yıldırım (İttifak Holding Konyaspor)

Forvet: Selim Can Sönmez (FC Utrecht), Halil Özdemir (KV Mechelen), Fırat Alpsoy (Karlsruher SC), Emirhan Alperen Yılmaz (Fraport TAV Antalyaspor), Muhammed Yiğit (Lask Linz)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Soykan Başar