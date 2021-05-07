17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Portekiz’de düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt’taki ikinci maçında İspanya’yı 3-0 (25-16, 25-17, 25-20) mağlup etti. Milliler, gruptaki son maçlarında bugün TSİ 22.00’de Portekiz ile karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt’ta gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2021 CEV U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek.

2021 CEV U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılacak.