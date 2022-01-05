U17 Milli Takımı, Danimarka maçlarının hazırlıklarına başladı

U17 Milli Takımı, 10-13 Ocak 2022 tarihlerinde Antalya'da Danimarka ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yaptığı antrenmanlarla başladı. UEFA U17 Avrupa Futbol Şampiyonası Elit Tur maçları öncesi yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren U17 Milliler, Mart ayında Slovenya'nın ev sahipliğinde oynanacak Elit Tur'da Slovenya, Sırbistan ve Galler ile mücadele edecek. U17 Milli Takımımız, Elit Tur maçları öncesi Danimarka ile iki önemli hazırlık maçı oynayacak.

U17 Milli Takımı'nın Danimarka maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK), Arda Kılıç (GZT Giresunspor), İzzet Ali Erdal (FC Mainz), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Batuhan Yavuz (FC Schalke 04), Muhammed Aybar (Yukatel Kayserispor), Muhammet Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Nihat Çiçek (Aytemiz Alanyaspor )

Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim), Furkan Yöntem (Altınordu), Ali Eren Ersungur (TSG 1899 Hoffenheim), Emirhan Acar (AKA Tirol), Fahri Kerem Ay ( Beşiktaş A.Ş.), Emirhan Kayar ( Galatasaray A.Ş.), Bertan Çalışkan (KAA Gent), Kenan Yıldız (FC Bayern München), Efe Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher SC), Abdülmecid Dönmez (Beşiktaş A.Ş.)

Forvet: Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg), Enes Kaan Rüzgar (FC Schalke 04), Selim Can Sönmez (FC Utrecht), Halil Özdemir (KV Mechelen), Muhammed Emin Temel (Aytemiz Alanyaspor)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Soykan Başar