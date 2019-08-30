U17 Milli Takımımız, Viktor Bannikov Turnuvası B Grubundaki son maçında Belarus'u 2-0 yendi. Milli Takımımızın gollerini 17.dakikada Selman Faruk Dibek ve 82.dakikada Abdullah Soğucak atarken 58.dakikada Ömer Faruk Beyaz penaltı atışından yararlanamadı. Grubumuzdaki diğer karşılaşmada Slovakya ile Litvanya 0-0 berabere kaldı. U17 Milli Takımı, Viktor Bannikov Turnuvası final maçında 30 Ağustos Cuma günü Ukrayna ile karşılaşacak.

Stat: Borispol Stadium

Hakemler: Ihor Bych, Vasly Ostapchuk, Andriy Likarenko, Oleh Shkurchenko

Türkiye: Atalay Gökçe, Yusuf Erdem Gümüş (Dk.72 Kadir Arslan), Abdullah Şahindere, Ahmetcan Kaplan, Furkan Yaşa (Dk.41 Ahmet Gülay), Ömer Turan Görgüç (Dk.41 Bartuğ Elmaz), Yiğit Emre Çeltik, Tuğbey Akgün, Selman Faruk Dibek (Dk.72 Abdullah Soğucak), Abdulsamet Kaya (Dk.41 Ömer Faruk Beyaz), Kaan Öztürk (Dk.41 İsmail Zehir)

Belarus: Andrei Kudravets, Dzmitry Nizhnik (Dk.63 Yahor Osipau), Artsem Brui (Dk.54 Raman Marchuk), Yahor Parkhomenka, Yuli Kuzniatsou (Dk.54 Uladzislau Dzivin), Kirly Zinovich (Dk.76 Vitali Ubranovich), Ivan Tsikhanau (Dk.41 Ilya Maskalenchyk), Maksim Kunski, Maksim Kasarab (Dk.76 Ivan Kalenski), Arseni Mihdalionak (Dk.41 Arseni Halushka), Yahor Likhadziyeuski