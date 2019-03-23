U17 Milli Takımı, Avusturya ile 0-0 berabere kaldı

17 Yaş Altı Milli Takımı, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında Avusturya ile 0-0 berabere kaldı.

23 Mart 2019, Cumartesi 20:11 Son Güncelleme:
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U17 Milli Takımı, Avusturya ile 0-0 berabere kaldı

U17 Milli Takımımız, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında Avusturya ile 0-0 berabere kaldı. Grubumuzun diğer karşılaşmasında ise İtalya, Romanya'yı 3-0 mağlup etti. U17 Milli Takımı, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur üçüncü maçında 26 Mart Salı günü Romanya ile karşılaşacak.

STAT: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi

HAKEMLER: Dejan Jakimovski, Nikola Karakolev, Antonio Godinho.

TÜRKİYE: Murat Akşit, Muhammed Emin Sarıkaya, Çağatay Kurukalıp (Dk.71 Batuhan Özden), Nuri Emre Akşit, Yusuf Şahin Örnek, Halil İbrahim Sevinç, Salih Kavrazlı (Dk.90+3 Ali Akman), Muhammet Akpınar, Samed Onur (Dk.71 Hüseyin Bakırsu), Ali Karakaya (Dk. 90 +2 Ertuğrul Kurtuluş), Polat Abay.

AVUSTURYA: Philipp Jorganovic, Felix Köchl, Simon Nelson, Paul-Friedrich Koller, Josef Pross (Dk.89 Johannes Schriebl), Matthias Braunöder (Dk.86 Berkay Doğan), Stafan Radulovic, Thiemo Ballo (Dk.65 Bernhard Zimmermann), Benjamin Böckle, Manuel Polster, Armand Smrcka (Dk.65 Pier Nagler).

KARTLAR: Dk.37 Nuri Emre Akşit, Dk.52 Yusuf Şahin Örnek, Dk.85 Muhammed Emin Sarıkaya (Türkiye), Dk.60 Josef Pross, Dk.75 Bernhard Zimmermann, Dk.80 Felix Köchl (Avusturya)

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