UEFAU17 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turunda Danimarka, Karadağ ve Malta ile mücadele edenU17 Milli Takımımız, grubunu ilk sırada bitirerek adını Elit Tur'a yazdırdı. Malta'da oynanan üç maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan toplayan Milliler, rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.U17 Milli Takımımız, grubun ilk maçında ev sahibi Malta'yı 6-1 ile geçerken, grubun ikinci maçında Karadağ'ı 1-0 mağlup etti. Son maçta karşılaştığı Danimarka ile normal süresi 3-3 eşitlikle biten maçın sonunda penaltı atışları ile 6-5 üstünlük sağlayıp grubunu lider tamamlamayı başardı.

Başar: Çok mutluyuz...

U17 Takımımız'ın teknik direktörü Soykan Başar, "Bizlere bu güzel çalışma ortamını sunan ve sürekli destek veren sorumlumuz Tolunay Kafkas'a teşekkür ederim. Daha sonra oyuncularımızı yetiştiren ailelerine, oynadıkları kulüplerine ve gelişimlerine katkı sağlayan antrenörlerine çok teşekkür ederim. Eleme turunu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Amacımız 2022 Mart ayında oynanacak Elit Tur'daki grubumuzu da lider bitirip 2022 Mayıs ayında İsrail'de düzenlenecekUEFAU17 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finallerine katılmak" yorumunu yaptı