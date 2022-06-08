Elit U17 Gelişim Ligi finalinde Beşiktaş ile Altınordu kozlarını paylaştı. Genç yıldızların vitrine çıktığı kıran kırana karşılaşmayı Siyah-Beyazlılar kazandı.

16 yaşındaki Semih sezon boyunca gösterdiği dikkat çekici performansı finalde attığı 2 golle taçlandırdı.

Semih kalitesini belli etti

Mücadeleye ise Kara Kartal'ın 16 yaşındaki golcüsü Semih Kılıçsoy damga vurdu. Hem U17 Milli Takımı'nda hem de Beşiktaş'ta attığı gollerle şimdiden Avrupa ekiplerinin radarına giren, yeni sezonda A takımla kampa katılması beklenen Semih farkını ortaya koydu.

Fitil ateşlendi, Muhammed son sözü söyledi

Ligin normal bölümünde sezonu 16 gol, 6 asistle tamamlayan genç yıldız adayı finalde de Altınordu savunmacılarının kâbusu oldu. Performansıyla rakiplerine zor anlar yaşatan Semih 25 ve 32. dakikalarda attığı gollerle zaferin fitilini ateşlerken, 90'da da Muhammed Eren son sözü söyledi ve Beşiktaş U17 Gelişim Ligi'nin şampiyonu oldu.



