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U17 Küçük Erkek Milli Takımımız, Romanya’ya set vermedi

Bulgaristan’da düzenlenenen 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda U17 Küçük Erkek Milli Takımımız, Romanya’yı 3-0 yendi.

15 Temmuz 2019, Pazartesi 18:14
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U17 Küçük Erkek Milli Takımımız, Romanya’ya set vermedi

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye, üçüncü maçında Romanya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, Hristo Botev Salonu’nda oynanan maçı 25-11, 25-21 ve 25-21’lik setlerle 3-0 kazandı. U17 Küçük Erkek Milli Takımımız, böylece Avrupa Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı.

Türkiye, şampiyonada daha önce Finlandiya’yı 3-0 yenerken, ev sahibi Bulgaristan’a 3-2 mağlup olmuştu.

Milliler, Avrupa Şampiyonası’ndaki dördüncü maçını 17 Temmuz Çarşamba günü Fransa ile yapacak.

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