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U17 Küçük Erkek Milli Takımımız, Fransa’ya 3-0 mağlup oldu

Bulgaristan’da düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye, Fransa’ya 3-0 yenildi.

17 Temmuz 2019, Çarşamba 23:02
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U17 Küçük Erkek Milli Takımımız, Fransa’ya 3-0 mağlup oldu

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye, dördüncü maçında Fransa’ya 25-14, 32-30 ve 25-17’lik setlerle 3-0 kaybetti.

Milli takım beşinci maçında yarın Belarus’la karşılaşacak.

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