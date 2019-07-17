U17 Küçük Erkek Milli Takımımız, Fransa’ya 3-0 mağlup oldu

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye, dördüncü maçında Fransa’ya 25-14, 32-30 ve 25-17’lik setlerle 3-0 kaybetti.
Milli takım beşinci maçında yarın Belarus’la karşılaşacak.
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye, dördüncü maçında Fransa’ya 25-14, 32-30 ve 25-17’lik setlerle 3-0 kaybetti.
Milli takım beşinci maçında yarın Belarus’la karşılaşacak.
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